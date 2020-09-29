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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Akşener’in bugünlerde yapacağı siyasi manevralar siyasetin geleceğini belirleyecek

Meral Akşener İYİ Parti kuruluşundan beri en güçlü ve etkili dönemini yaşıyor.

Halkla buluşmaları ve Meclis’teki etkili grup konuşmaları da bu yükselişte ciddi bir rol oynadı.

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Ne var ki bu hafta Akşener için son derece kritik. Kurultay sonrası parti içinde çıkan tartışmaları yatıştırması, küskünlerin gönlünü alması ve güçlü bir lider portresi çizmesi gerekecek.

Ayrıca HDP’lilere yapılan operasyon konusunda nasıl bir tavır takınacağı da önemli.

Kurultayda “İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu” mesajı tesadüf değildi.

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Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’yi HDP üzerinden sıkıştırma çabalarına rağmen, Kürt seçmenin Millet İttifakı’nda kalmasını veya yeni kurulan partilerle 3’üncü bir blokun oluşmasını sağlayabilir.

Kısacası Akşener’in bugünlerde yapacağı siyasi manevralar hem kendi geleceğini hem de siyasetin geleceğini belirleyecek. İşi kolay değil…

Kübra Par’ın yazısı

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