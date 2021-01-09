Kübra Par: Akşener, MHP olmadan AK Parti ile görüşmenin mümkün olabileceğini söylüyor

AK Parti’ye ise mesajı daha farklı. “İYİ Parti’ye ne Sayın Erdoğan’ın ne de yakınlarından herhangi birinin resmi olarak ‘Buyurun bir masaya, sadece sizinle oturalım kardeşim, birlikte bir yol yürüyelim’ diye bir teklifi, talebi olmadı” diyor. Burada altını çizmemiz gereken nokta “Sadece sizinle oturup konuşalım demediler” cümlesindeki ‘sadece bizimle’ vurgusu… Yani MHP olmadan AK Parti ile baş başa bir görüşmenin mümkün olabileceğini söylüyor Akşener. İkinci bir şartı daha var; parlamenter sisteme geri dönülmesi…

Erdoğan’ın bu iki şartı kabul etmediği için kendisine “Gel beraber oturalım; sen ne istiyorsun, siz ne istiyorsunuz?” diye bir davette bulunmadığını düşünüyor Akşener.

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Yani daha net söylemek gerekirse, şu anki yapısıyla Akşener, Cumhur İttifakı’na katılmamak konusunda net.

Kübra Par’ın yazısı