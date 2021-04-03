Kübra Par: Adaylar arasında en yüksek oyu Yavaş’ın aldığı söyleniyor ya, sebebini uzaklarda aramayın

Makyaj odasına geçtim, kuaför arkadaşlar kendi aralarında Yavaş’ın ne kadar mütevazı olduğunu, kanala girerken konvoyu olmadığını konuşuyordu.

Altaylı yayında da makam aracı meselesini sordu.

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“Şu anda en lüks aracımız Megan. Ben de örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum.

Çakarları kaldırdık. Biz devlet memuruyuz. Ne özelliğimiz var? Milletin önüne geçmek için ne aciliyetimiz var? Zabıtanın, itfaiyenin, polisin olabilir. Bu konuda genelge yayınladık” yanıtını aldı.

Hani son dönemde anketlerde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında en yüksek oyu Yavaş’ın aldığı söyleniyor ya, sebebini uzaklarda aramayın…

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Kübra Par’ın yazısı