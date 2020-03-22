Küba’dan İtalya’ya giden doktor: Korkuyoruz ama devrimci bir görevimiz var

Rusya yeni tip corona virüsüyle mücadelesine yardım etmek için İtalya’ya tıbbi yardım yollayacak. Küba da İtalya’ya 52 kişilik sağlık ekibi gönderdi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’da sadece cumartesi günü 793 kişi hayatını kaybederken toplam ölüm sayısı 5 bine yaklaştı.

Reklam

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi arayarak gezici dezenfeksiyon araçları sağlamayı ve virüsün en çok yayıldığı bölgelere uzman göndermeyi teklif etti.

Rusya’da şu ana kadar çoğunluğu başkent Moskova’da olmak üzere 306 vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti.

‘Korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görevimiz var’

Küba yönetimi de Havana’dan 52 kişilik bir doktor ve hemşire ekibinin İtalya’ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Reklam

Komünist Küba’nın, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan İtalya’ya ilk kez acil tıp ekibi gönderdiği belirtiliyor.

68 yaşındaki Kübalı yoğun bakım uzmanı Leonardo Fernandez şunları söyledi: “Hepimiz korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görev var. Dolayısıyla korkumuzu bir kenara bırakıyoruz. Korkmadığını ancak süper kahramanlar söyleyebilir. Biz süper kahramanlar değil, devrimci doktorlarız.”

64 yaşındaki doktor Graciliano Díaz da “Dayanışma ilkesine dayalı, onurlu bir görevi yerine getireceğiz” dedi.