Küba’da ilk ‘corona’ vakası: İtalyan turistler taşımış

Küba’nın başkenti Havana’ya turist olarak giden üç İtalyan vatandaşında yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı testleri pozitif çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana’ya 9 Mart’ta turist olarak gelen üç İtalyan vatandaşının temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığını kaydetti. Açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Latin Amerika’da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin’de virüsü taşıyan 21, Şili’de 23, Ekvador’da 17, Brezilya’da 52, Meksika’da sekiz, Peru’da 13, Kolombiya’da dokuz, Kosta Rika’da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay’da beş, Panama’da sekiz kişi olduğu biliniyor.

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söylemişti.