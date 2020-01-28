Küba ve Jamaika’da 7.7’lik deprem

Küba ve Jamaika açıklarında, Karayip Denizi’nde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ‘tsunami’ uyarısı yapıldı, ancak daha sonra bu uyarı kaldırıldı. Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Fotoğraf: ABC News

ABC News’un haberine göre, deprem, Küba ve Jamaika’nın yanı sıra Meksika ve ABD’nin Florida eyaletine ve Cayman Adaları’na kadar geniş bir bölgede sarsıntıya neden oldu. ABD Jeoloji Kurumu (USGS) verilerine göre depremin merkezinin Küba ve Jamaika arasındaki Karayip Denizi’nde olduğu bildirilirken, depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

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