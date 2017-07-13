‘Kuantum interneti için ilk adım’: Dünya’nın yörüngesine ilk kez bir madde ışınlandı

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Dünya’nın yörüngesine ilk kez bir foton ışınlandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bu başarının sahibi Çinli bilim insanları, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığını duyurdu.

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Böylece Dünya ile uzay arasındaki ilk kuantum veri ağı da kurulmuş oldu. Bilim insanları, bunun ‘kuantum interneti’ için ilk adım olduğunu belirtti.

Bu teknolojiyle beraber, organları oluşturan partiküllerin ışınlanma yoluyla kopyalanarak veri halinde depolanması ve ihtiyaç halinde tedavi amacıyla kullanılabileceği düşünülüyor.