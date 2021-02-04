KRT TV programcısı Osman Güdü’ye saldırı

KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını hazırlayıp sunan Osman Güdü, Kartal’daki ofisinin önünde saldırıya uğradı.
KRT TV’nin aktardığına göre Güdü, dün akşam 19.50 sularında Kartal’daki ofisinden çıkıp aracına bindi. Elindeki kitapları arka koltuğu koyduğu sırada küfürlerle birlikte kafasına sert bir cisim ile defalarca vuruldu.
Çevredekilerin olay yerine gelmesi ile saldırganın kaçtığı öğrenilirken, Osman Güdü’nün Okan Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Saldırı sonucu Güdü’nün kafasının iki bölgesinde yarıklar oluştuğu ve iki bölgeden birine dört diğerine beş dikiş atıldığı aktarıldı.
Osman Güdü, ‘aracının Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin önünde olduğunu, her tarafta kameraların bulunduğunu’ belirterek Kartal Karakolu’na giderek şikayetçi olacağını söyledi.