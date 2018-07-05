Diken

Yaramazlara biraz batar!

KRT kapanıyor: Ya da boyun eğecektik, çok üzgünüz

KRT adıyla bilinen Kültür Tv’nin kapanacağı açıklandı.

Hulki Cevizoğlu ve İhsan Eliaçık gibi isimlerin program yaptığı kanal, özellikle seçime kısa bir süre kala gazeteci Çağlar Çilara’ya muhalefet partilerinin temsilcilerinin konuk olduğu programlarla biliniyor.

Reklam

Kararı avukat Fidel Okan, Twitter hesabından duyurdu.

Kanal, uydu, D-Smart ve Digiturk platformlarının yanı sıra iOS ve Android uygulamalarından da izlenebiliyor.

Reklam

Çalışanlara resmen bildirildi: Habertürk gazetesi baskıya son veriyor


SON HABERLER

Seçim (1): Geçirmek, racon, siyaset ve toplum…

Başta siyasetçiler olmak üzere herkesin birbirine racon kestiği, kabadayılığın makbul sayıldığı, sıradan yurttaşın silahla poz verebildiği, cenazelerin yuhalandığı, gazetecilerin pervasızca hedef gösterildiği, bakanların parti liderlerini telefonla tehdit ettiği, her felaketin/katliamın üç gün sonra unutulduğu, edepli davranışın giderek lüks sayıldığı ve seçim gecesi ortalıkta silahlı tekinsiz tiplerin ‘kutlama yaptığı’ (!) bir memlekette, hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı hakikaten önemli mi?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...