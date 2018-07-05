KRT kapanıyor: Ya da boyun eğecektik, çok üzgünüz

KRT adıyla bilinen Kültür Tv’nin kapanacağı açıklandı.

Hulki Cevizoğlu ve İhsan Eliaçık gibi isimlerin program yaptığı kanal, özellikle seçime kısa bir süre kala gazeteci Çağlar Çilara’ya muhalefet partilerinin temsilcilerinin konuk olduğu programlarla biliniyor.

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Kararı avukat Fidel Okan, Twitter hesabından duyurdu.

Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! “Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz” dedi. — Fidel OKAN (@FidelOKAN) July 4, 2018

Kanal, uydu, D-Smart ve Digiturk platformlarının yanı sıra iOS ve Android uygulamalarından da izlenebiliyor.