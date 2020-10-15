Kronik rahatsızlıkları bulunan 95 yaşındaki kadın Covid-19’u yendi

Bartın’da, Covid-19’a yakalanan 95 yaşındaki Fatma Aya, , kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarına karşın bir ay süren mücadele sonrası hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gürpınar köyünde kızı Müyesser Koç ile yaşayan Aya, 15 Eylül’de öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

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Aya, testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada 15 gün tedavi gören Aya, son testinin negatif çıkmasıyla 1 Ekim’de taburcu edildi.

Köyünde 15 gün izolasyona tabi tutulmasının ardından normal yaşamına dönen Aya, evde maniler söylüyor, balkona çıkarak manzarayı izliyor.

Hastalık sürecinde vücudunun ağrıdığını, öksürdüğünü ve halsiz kaldığını ve yürümekte zorluk çektiğini, grip olduğunu düşündüğünü, Covid-19 olduğunu öğrenince korktuğunu anlatan Aya şunları söyledi: “Çok hasta oldum. Hastanede çok zorluk çektim. Her yerim ağrıyordu, sürekli bağırıyordum, halim yoktu. Hiç yürüyemedim. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım.”

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Aya’nın kızı Müyesser Koç da virüsü kaptığını öğrenince yaşından dolayı çok korktuklarını belirterek şöyle devam etti: “95 yaşındaki bir insanın bu virüsü nasıl yeneceğini düşündük. Sonra Allah’a şükür düzeldi. Salgın sürecinde odasından hiç çıkarmadık ama yine virüs bulaşmış. Ben, ‘Bu yaşına kadar geldi de bir virüsten koruyamadık. Eğer bir şey olursa kendimi affetmem’ diyordum ama çok şükür atlattı ve şimdi iyi.”