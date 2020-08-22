Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenci evde eğitimine devam edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Covid-19 salgını nedeniyle marttan beri kapalı olan okulların 21 Eylül’de yeniden açılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı okulların açılması taraftarıyken, karar salgının seyrine göre verilecek.

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AA’nın haberine göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm kentlere yazı gönderildi.

Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül’de yapılacak.

Sınavlar mümkünse çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.

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Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek.