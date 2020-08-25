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Yaramazlara biraz batar!

Kronik rahatsızlığı bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri evde devam edebilecek

Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri Covid-19 salgını süresince eğitimlerini uzaktan sürdürebilecek.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, bu öğrencilerin durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu kaktan yaralanacaklarını belirtti.

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Aynı hak lise öğrencilerine de tanınmıştı.

Öte yandan, bakanlığın dün illere gönderdiği yazıya göre, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

Derse başlama saatleri, Covid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.

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Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenci evde eğitimine devam edebilecek

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