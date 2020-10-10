Kronik hastalığı da vardı: Covid-19’u yenen 84 yaşındaki hastadan ‘İyi beslenin’ tavsiyesi

Rize’de Covid-19’u yenen 84 yaşındaki kadın, beslenmenin önemine dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

Çayeli ilçesinde yaşayan Melek Sarıibrahim, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Testi pozitif çıkan yaşlı kadın, evinde tedaviye alındı. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Sarıibrahim, iyileşerek sağlığına kavuştu.

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Gençliğinin hep çalışarak geçtiğini anlatan Melek Sarıibrahim, şunları anlattı: “Hep çalıştım ama dinç kalmak için de vitaminli yemekler yerdik, çok dikkat ederdim. Şimdi hastalandık ama ben hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim, ayağımdaki sakatlık olmasa iş yaparım.”

‘Kendine iyi bakar’

Sarıibrahim’in kızı Remziye Bilkil de şunları söyledi: “Annem ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı ve karantinaya alındık. Doktorun dediği gibi ilaçları kullandık, hiç endişe etmeden bu süreci atlattık. Tabii annem yaşlı, o yüzden beslenmesini daha dikkatli yaptık. Zaten besleyici yerdi ama bu dönemde organik tereyağı, bal, pekmez gibi yiyecekleri masadan eksik etmedik. Kalp ilaçları vardı, corona virüsü dolayısıyla verilen ilaçları da düzenli kullanarak bir sorun yaşamadan bu hastalığı atlattık. Annem kendine çok bakan biriydi, yeme içme konusunda çok dikkatliydi. O yüzden de bünyesi çok sağlam, bu sayede de corona virüsü ağırlaşmadan atlatmış oldu.”