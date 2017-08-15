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‘Kriz’in ortasında: Türkiye’de 11 Alman vatandaşı tutuklu

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Almanya’yla ilişkileri son dönemde iyiden iyiye bozulan Türkiye’de halen 11 Alman vatandaşının tutuklu olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre darbe girişiminden bugüne kadar 20’den fazla Alman vatandaşı terör suçlamasıyla gözaltında alındı.

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Bunlardan bazıları adli kontrolle serbest bırakılırken, halen 11 Alman vatandaşı tutuklu.

Nisandan beri gözaltında

Gözaltındakilerden biri de Alman David Britsch. Britsch’in sınır dışı edilecek yabancıların getirildiği Erzurum’daki Geri Gönderme Merkezi’nde dört aydır tutulduğu ortaya çıktı.

Alman dışişleri, bu konuda büyükelçiliğin vatandaşlarına destek sağladığını belirtirken, Türk makamlarla görüşmelerini sürdürdükleri bilgisini verdi.

Britsch’in 21 Kasım 2016’da hac için Almanya’dan yürüyerek Kudüs’e gitmek istediği, Suriye’ye geçerken nisanda gözaltına alındığı öğrenildi.

Britsch’in tutulduğu merkezin Türkiye’ye verilen AB mali yardımıyla kurulduğu belirtildi.

‘Erdoğan’a hakaret’ten gözaltı

Alman diplomatik kaynaklar, geçen hafta da Türkiye kökenli bir Alman vatandaşının Facebook’ta cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Geçen hafta Türkiye kökenli avukat bir Alman vatandaşı da siyasi içerikli bir suçlamayla gözaltına alındı.

Yine Sol Parti’nin Federal Meclis grubunda görev yapan Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı da Türkiye’ye girişte kısa süre gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Alman makamlarına bilgi verilmedi.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

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