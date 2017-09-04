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‘Kriz’in ortasında: ‘FETÖ’den gözaltında olan Alman vatandaşı çiftten biri serbest

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Almanya’dan tatile geldikleri Antalya Havalimanı’nda ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alman vatandaşı çiftten S.A. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gözaltılara ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i “Sana ne oluyor?” diyerek eleştirmişti.

Çiftten S.A., dün akşam saatlerinde Antalya Adliyesi’ne sevk edildi ve savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.A.’nın ise polisteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

İki ülke arasındaki gerginliğin son gündem maddesi ise, Almanya’nın güncellemeyi reddettiği ‘Gümrük Birliği’ anlaşması.

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