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‘Kriz’in ortasında: Antalya’ya tatile gelen iki Alman vatandaşı ‘FETÖ’den gözaltında

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Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alman vatandaşları K.A. ve S.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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K.A. ve S.A.’nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı’na da bildirildi.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

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