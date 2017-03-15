Krizin kurbanı 40 civarında Hollanda ineğine ‘sınırdışı’: Almazlarsa keser dağıtırız

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üyeleri, krize ‘tepki’ için ‘Holstein’ cinsi 40 civarında ineği Hollanda’ya gönderdi.

AA’nın haberine göre, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki bir mezbahada üreticilerle bir araya gelen birliğin başkanı Bülent Tunç, bazı üreticilerin Hollanda’ya ‘ciddi anlamda’ tepki göstediğini anlattı.

Tunç şöyle konuştu: “Ülkemizde yaygın olarak var olan bu ırk ülkemizde ciddi anlamda sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Biz Hollanda’dan gelecek hayvansal ürünleri istemiyoruz. Bunlarla ilgili tepkimize devam edeceğiz. İlk parti ‘Holstein’ büyükbaş hayvanı göndereceğiz. Bugün bu kampanyayı Biga’dan başlattık. Türkiye’ye yaygınlaşmasını istiyoruz. Kendimize ait kaliteli yerli ırklarımız var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, 30 ilde damızlık düve üretim merkezi kurulması için proje başlattı. Bunun da 81 ile yaygınlaştırılmasını istiyoruz.”

Kamyonetlerle gönderilen inek sayısının 40 civarında olduğunu söyleyen Tunç “Sembolik sayıda hayvan gönderdik. Eğer bu hayvanları almazlarsa gerekirse keser dağıtırız” dedi.