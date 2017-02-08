‘Kriz’in kulüplere yansıması: Bağış adı altında resmen dilencilik yapıyor, ona buna yalvarıyoruz 

Maddi sorunlarla boğuşan Adana Demirspor’un başkanı Sedat Sözlü, “Türkiye’de olağanüstü bir maddi kriz var. Bu kriz kulüplere de yansıyor” dedi.

‘Resmen dilencilik yapıyoruz’

Ajanasspor’a yaptığı açıklamada, kaynak bulmanın zorluğuna dikkat çeken Sözlü, “Kulübün menfaatleri için bağış adı altında resmen dilencilik yapıyoruz. Ona buna yalvarıyoruz. Maalesef hayatın gerçekleri bu. Futbol takımlarında geçmişte görev yapan başkanların hatalarını Türk futbolu çekiyor” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 milyon 200 bin liralık borcu nedeniyle transfer yasağı konulan Adana Demirspor, ara transfer döneminin son gününde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu borcu ödeyerek beş yeni ismi kadrosuna katabilmişti.