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Yaramazlara biraz batar!

Krizin kaynağı ‘Whatsapp grubu’: İYİ Parti, İstanbul vekili Şeker’in istifasını yalanladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partinin İstanbul milletvekillerinden Fatih Mehmet Şeker’in partiden istifa etmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Şeker, dün İYİ Parti milletvekillerinin olduğu Whatsapp grubuna “Kader hükmünü icra etti bize de kazaya rıza verip yola revan olmak düştü. Cümleten Allaha ısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın” mesajını gönderdi ve gruptan ayrıldı.

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Şeker, sonra gruptan ayrıldı.  Şeker’in attığı mesajlar, “İstifa etti” şeklinde yorumlandı.

Koray Aydın, istifanın söz konusu olmadığını, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı: “Milletvekili arkadaşımızla görüştüm. İstifa söz konusu değildir.” 

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