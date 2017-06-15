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Krizin karı: ABD Katar’a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satacak


 

Katar, ABD’den 36 adet F-15 savuş uçağı alacak. Siparişin tutarı 12 milyar dolar (yaklaşık 42 milyar TL).

Fotoğraf: Reuters

Katar ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki 10 civarında ülke tarafından ablukaya alınmış, hamleye destek çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ı ‘terörizme en üst düzey’de arka çıkmakla eleştirmişti.

Ancak bu durum, Katar’ı ABD’ye yüklü bir sipariş vermekten alıkoymadı. Haberlere göre anlaşmanın imzalanması an meselesi.

 

 

Aynı ABD geçen ay da şu an Katar’ın bir numaralı ‘hasmı’ konumundaki  Suudi Arabistan’la da 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.

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