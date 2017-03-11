Krizin etkisi: ‘FETÖ’ davasını izlemek isteyen dış basın temsilcilerine izin yok

Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinin bakanların konuşma izni üzerinden restleşmesi devam ederken, Adana’daki bir ‘FETÖ’ davasını izlemek isteyen yabancı basın kuruluşu temsilcilerine izin verilmedi.

Almanya ve Hollanda’da konuşmak isteyen bakanlara arka arkaya yasak getirilmişti.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya dahil bazı gazetecilerin yargılandığı dava dün başladı.

Adana 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayı TGS’nin İstanbul, Ankara ve İzmir şube başkanlarının yanı sıra Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Oliver Money-Kyrle ve Avrupa Gazeteciler Temsilcisi Mehmet Köksal da izlemek istedi.

Şeker yedikleri gerekçesiyle çıkarıldılar

Heyet ilk olarak duruşmaya alınmazken, TGS yöneticilerinin davayı izlemesine izin verildi. Ancak yabancı kuruluşlarının temsilcilerine izin çıkmadı.

Ardından Mahkeme Başkanı Nurullah Bodur, daha sonra, “Ülkemize yönelik propaganda hakkını engelledikleri için yabancı basın temsilcilerinin alınmaması kararı aldık. Ama biz söz hakkı vermeyen Ortadoğu ülkeleri gibi değiliz. Yarım saat izleyebilirler” diyerek yabancı kuruluşların temsilcilerini duruşmaya aldı.

Ancak Bodur, gazetecilerin aynı zamanda sendika temsilcisi olduklarını öğrenince, “Bir de gözlemci mi gelecekler? Giremezler” dedi.

İtirazın ardından içeriye girmelerine izin verilen Money-Kyrle ve Köksal, yarım saat sonra şeker yedikleri gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.