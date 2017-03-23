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Viyana’da Türkiye elçiliğine ‘Erdoğan, Türkleri al götür’ yazılı pankart asıldı

 

Viyana’da Türkiye büyükelçiliği binasının ön cephesine ‘Erdoğan, Türkleri al götür’ yazılı bir pankart asıldı.

Fotoğraf: DHA

Osmanlı kuşatmalarında savaşan Savoy Prensi Eugen’i temsil eden, at üzerine çizilmiş bir silüetin de yer aldığı pankartın aşırı sağcı Avusturya Kimlik Hareketi mensubu kişiler tarafından asıldığı belirtildi.

Elçilik çalışanlarının müdahalesiyle uzaklaştırılan kişiler, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Avusturya’yla referandum gerginliği

NATO üyesi olmayan ancak üye ülkelerle partnerlik yapan Avusturya, önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ardından iktidar üyelerinin ülkede referandum toplantıları düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka yabancı politikacıların kendi ülkelerinin iç çekişmelerini Avusturya topraklarına taşımalarına izin vermeyeceğini ifade ederek yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını düzenleyen konuyla ilgili yasa taslağı hazırladıklarını belirtmişti.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Türkiye’nin NATO partneri Avusturya’yla ortak çalışmayı durdurduğunu açıklamasıyla tırmanmıştı.

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