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Yaramazlara biraz batar!

Krizin etkileri sürüyor: Adana’da 35 yaşındaki genç borç yüzünden intihar etti

Adana’da 35 yaşında bir genç sekizinci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen Egemen Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Egemen Ş.’nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. “Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?” diye feryat eden Nazlı Ş.’yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Egemen Ş.’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

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