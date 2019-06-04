Krizin etkileri sürüyor: Adana’da 35 yaşındaki genç borç yüzünden intihar etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinin AKP’li yeni belediye başkanı Turgut Altınok hakkında belgelerle bazı yolsuzluk iddialarında bulundu. İddiaya göre Altınok, Cengiz Peker adlı işadamına ait nikah ve düğün salonları işletmesinde bazı hizmetlerin kendi istediği isme aktarılmasını istemiş. Peker buna karşı geldiği için ise işletme mühürlenmiş. Bayram sonrası 30 düğün de bu nedenle beklemede.