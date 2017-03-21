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Krizin ardından: AKP, Hollanda ve Almanya’da referandum kampanyası yapmayacak

 

AKP, ‘referandum krizi’nin yaşandığı Hollanda’nın ardından Almanya’da da kampanya etkinliği düzenlemeyeceğini duyurdu.

Almanya’da Türkiye’den son mitingi Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Fotoğraf: Reuters

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

AFP’nin haberine göre AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, bakanların Almaya’da seçim etkinliği düzenlemeyeceğini belirtilerek, “Gelecekte planlanan tüm etkinlikler iptal edildi, karar Ankara’dan verildi” diye konuştu.

AKP’nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesinin ardından Türk bakanların Hollanda’da kampanya yapmayacaklarını açıklamıştı.

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