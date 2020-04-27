Krizi fırsata çevirdiler: ‘Sosyal mesafe’ ve ‘corona’ için 40’tan fazla marka başvurusu

Bir girişimci, corona virüsü salgınıyla hayatımıza giren ‘sosyal mesafe’ kavramını marka olarak adına tescillemek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdu. ‘Corona’ markasında için de en az 40 başvuru yapıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre ismi veya firmasına ilişkin bilgilerin açıklanmasını istemeyen bir kişinin 3 Nisan’daki başvurusu sonrası TPE uzmanları 10 Nisan günü şekli incelemeyi tamamladı. Ertesi gün de ‘uzman benzerlik araştırması’ yapıldı. Kurum ret kararı vermediği takdirde ‘sosyal mesafe’ resmi marka bülteninde ilan edilecek.

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Başvuruda, ‘sosyal mesafe’ markasıyla reklamcılık, yangın söndürme cihazları, eğitim hizmetleri, tıbbi hizmetler alanında kullanılmak üzere dört ayrı sınıf için tescil istendi.

İkinci bir başvuru da 22 Nisan’da yapıldı. Bu kez başvurucu, “Sosyal mesafeyi koru üç adım boşluk bırak” ifadesinin tescilli marka olarak kaydedilmesini istedi. Başvuruda, anılan markanın giysi, reklam pazarlama ve çeşitli oyuncakların üretiminde marka olarak kullanılacağı kaydedildi. TPE şekli incelemeyi 24 Nisan’da tamamladı. Başvuruya ret yanıtı verilmemesi halinde kurumun resmi marka bülteninde yayımlanacak.

Öte yandan, ‘corona’ markası için de TPE’ye 40’e yakın başvuru yapıldı. Başvuruculardan kimi ‘corona’ markası ile av tüfeği üreteceğini belirtti, kimi korucuyu ekipman. Anılan başvurulara ilişkin süreç devam ediyor.