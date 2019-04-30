Krizantem tahtında devir-teslim zamanı: Japon İmparatoru çekiliyor

İleri yaşı ve sağlık soruları nedeniyle görevini layıkıyla yapamadığı için tahtı oğluna devretme kararı alan Japon İmparatoru Akihito bugün tahttan çekiliyor. 1817’den beri kendi isteğiyle tahttan inen ilk Japon İmparatoru olan 85 yaşındaki Akihito’nun oğlu Prens Naruhito yarın tahta çıkacak.

İmparator Akihito, tören için yola çıktı. Fotoğraf: Reuters

Akihito’nun tahttan çekilmesi nedeniyle başkent Tokyo’daki imparatorluk sarayında tören düzenlenecek. Yerel saatle 17.00’de (TSİ 11.00) başlayacak tören programı kapsamında 1989’dan beri ‘krizantem tahtı’ olarak nitelendirilen tahtta oturan Akihito, ‘sarayın kutsal alanlarında, Şinto tanrıları ve atalarına’ tahttan ineceğini bildirecek.

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Sonrasında İmparatoriçe Michiko’yla gittiği, 330 katılımcının bulunduğu salonda Başbakan Şinzo Abe onun tahttan indiğini resmen duyuracak. Akihito törenin sonunda ise imparator olarak son konuşmasını yapacak. Akihito’nun akşam saatlerinde ‘üç kutsal emaneti’, bir kılıç, bir mücevher ve bir aynayı iade etmesiyle dönemi kapanmış olacak.

Reiwa dönemi başlayacak

Yarın sabah, Japonya’nın 126’ncı imparatoru olacak Prens Naruhito’nun tahta çıkmasıyla Akihito döneminin adı olan Heisei dönemi sona erecek ve Reiwa dönemi başlayacak.

59 yaşındaki Prens Naruhito, Britanya’da, Oxford’da üniversite eğitimini tamamladı. 28 yaşında veliaht prens olan Naruhito, 1993 yılında Prenses Masako Owada ile evlendi. Çiftin 2001 doğumlu bir kızı var; Prenses Aiko. Ancak Japon İmparatorluğu’nda kadınların tahta oturamaması nedeniyle amcası Prens Fumihito’nun veliaht prens olması bekleniyor.