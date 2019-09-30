Kriz yüzünden okul yapamayan MEB, 500 bin ek kontenjan için çözüm arıyor

2020 yerleştirmeleri için çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ekonomik kriz nedeniyle yeni okul binası inşa etmek mümkün olmayınca, 500 bin öğrencilik ek kontenjan için yer aradığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre 2012’de geçilen 4+4+4 sisteminde yapılan okula başlama yaşındaki değişikliğin ardından MEB ilk kez lisede artan öğrenci sayısı ile karşılaşacak.

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Habere göre, bakanlık kaynakları, kriz yüzünden bütçe kesintisine gidildiğini kaydederken, sadece mevcut inşaatları devam ettirebilecek kaynağa sahip olunduğunu, yeni yatırımlara bütçe ayrılamadığını ifade etti.

Her yıl 1 milyonu aşan öğrenciyi liselere yerleştirmeye çalışan bakanlığın, önümüzdeki yıl lise yerleştirmelerinde fazladan 500 bin öğrenciyi daha mevcut okullara yerleştirmesi gerekecek.

Bakanlığın çözüm olarak daha çok liseyi ikili öğretime dönüştürmeyi gündeme aldığı belirtildi.