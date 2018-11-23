Kriz yerli akaryakıt dağıtıcısını da vurdu: 70 bayili Çekoil konkordato istedi

Yurt çapında 70 bayisi bulunan yerli akaryakıt firması Çekoil, konkordato için mahkemeye başvurdu.

Kocaeli Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirkete üç ay mühlet verilirken, bir komiser heyeti atandı.

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Remi Gazete’ye göre, 14 Şubat 2019’da yapılacak bir sonraki duruşmada şirketle ilgili nihai karar verilecek.

Yerli akaryakıt şirketleri arasında önemli bir yere sahip Çekoil, 1992’den bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş.’nin en tanınan markalarından.