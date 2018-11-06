Kriz sağlıkta: Medikal firmalar 10 aydır kamudan ödeme alamıyor

Medikal firmaların yıl başından bu yana kamudan (Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri) alacaklarını tahsil edemediği bildirildi.
Dünya’nın haberine göre firmalar 2017 alacaklarını da bu yıl içinde tahsil edebildi.
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Alacakların vadelerinde ödeneceği söylenmişti ama ocak ayından bu yana üniversitelerden, özellikle mal alımı yoluyla verilen malzemelerle ilgili herhangi bir ödeme yok” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın da şubat ayının yarısını ödediğini aktaran Demir, “Kalan dönemin ödemesini alamadık. Tıbbi malzemeler dolar kuru 3,5 lira iken verildi” dedi.
Yaşanan sıkıntıyı hastalara yansıtmamak için hassas davrandıklarını söyleyen SEİS başkanı şöyle devam etti: “Ancak kamu tarafı yüzde 20 fazla mal isteme yoluna gitti. Düşük kurdan satın aldığı fiyattan almak için firmayı zorluyor. Bunu yapmazsan teminatını irat kaydederim diyor. Bu durumu bakanlığa ilettik ancak talepler hala devam ediyor.”
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