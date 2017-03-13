Kriz müziğe sıçradı: Apocalyptica gelmiyor

Türkiye ile Avrupa arasında devam eden kriz kültür sanat alanında etkisini gösterdi ve dünyaca ünlü müzik grubu Apocalyptica 8 Nisan’da İstanbul’da vereceği konseri iptal etti.

Finlandiyalı rock grubunun twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada konserin iptal gerekçesi olarak ‘Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye’ye seyahat uyarılarının turne ekibini rahatsız etmesi’ gösterildi.

Finlandiya, Almanya, Britanya gibi çeşitli ülkelerin bakanlıklarının Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunduklarına yer verilen açıklamada, bu uyarılardan rahatsız olan turne ekibi düşünülerek böyle bir karar alındığı belirtildi.

‘Zorla getiremeyiz’

”Grup olarak insanları seyahat etmekten hoşnut olmayan yerlere seyahat etmeye zorlamak istemiyoruz” denilen açıklamada yeni bir konser tarihi verilmezken en kısa sürede yeniden Türkiye’de olma isteğinin altı çizildi.

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan Apocalyptica grubu, çello çalan dört arkadaşın Metallica şarkılarını çelloyla icra ettiği albüm sonrasında dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.