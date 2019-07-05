Kriz, Meclis lokantasını da ‘vurdu’: Çorba 2 lira oluyor

TBMM lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi ve artış yapılması kararlaştırıldı.
Hürriyet’in haberine göre, TBMM Genel Sekreterliği, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.
Etli yemeklerde düşük artış
Buna göre 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.
TBMM yerleşkesinde milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantası ile personel ve ziyaretçilerin kullandığı lokantalarda farklı menüler bulunuyor.