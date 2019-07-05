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Yaramazlara biraz batar!

Kriz, Meclis lokantasını da ‘vurdu’: Çorba 2 lira oluyor

TBMM lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi ve artış yapılması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’in haberine göre, TBMM Genel Sekreterliği, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

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Etli yemeklerde düşük artış

Buna göre 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

TBMM yerleşkesinde milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantası ile personel ve ziyaretçilerin kullandığı lokantalarda farklı menüler bulunuyor.

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