Kriz, kitabı da vurdu: Yüzde 80’e varan zam

Döviz kurlarında yaşanan artış kitap fiyatlarını da etkiledi. Kaynak kitaplarda zam yüzde 80’i buldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 2017’de tonu 750 avro olan kâğıt, bu yıl 900 avroya çıkmış, yayıncıların maliyeti ise en az yüzde 60 artmıştı.

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Fuardaki indirimlere rağmen satışlarının yüzde 30 düştüğünü belirten bir yayınevi satış sorumlusu, fuarda artık para kazanmak için değil sadece ‘Biz de buradayız’ demek için bulunduklarını söyledi.

Yüksek maliyetlerden yakınan bir diğer satış sorumlusu ise, kitapların indirimli satılmasına rağmen geçen seneki cirolarını yakalayamadıklarını ifade etti.

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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, eğitim sistemindeki değişiklik nedeniyle kaynak kitaplarda yaşanan zammın yüzde 80’i bulduğunu belirtirken, fuarda bulunan bir veli ise, “Yalnızca bir ders kitabı 20 lira. Kaynak kitaplar için ise her sene 300 TL vermek zorunda kalıyoruz” dedi.

Roman ve hikâye türü eserlerde satışların her sene düştüğünü belirten satış temsilcileri ise TYT, AYT, YDT, LGS gibi sınavların, kaynak kitaplarındaki satışları mecburiyetten dolayı artığını dile getirdi.