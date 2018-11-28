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Yaramazlara biraz batar!

Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

Türkiye’nin en eski yolcu taşımacılığı markalarından Ulusoy konkordato ilan etti.

Logosu ve marka kullanım hakkının 2016’da Ulusoy Ulaşım Petrol’e devreden Ulusoy Seyahat, 2017’de iflasını istemişti. Böylece Ulusoy markası iflastan muaf tutulup yollarda boy göstermeye davam ediyordu. Ulusoy ailesinin bazı üyelerinin marka devrine itirazı nedeniyle açılan dava da halen sürüyor.

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Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre markayı kullanan Ulusoy Ulaşım Petrol San. Tic. A.Ş. 23 Kasım’da konkordato istedi. Şirketin başvurusunu değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç ay geçici süre verme kararı aldı ve üç konkordato komiseri atadı.

Pamukkale de konkordato ilan etmişti

1937’de Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy, yılda 3,5 milyon yolcu taşıyor. Geçen ay içinde Türkiye’nin yine köklü bir şehirler arası yolcu taşımacılığı firması olan Pamukkale de konkordato ilan etmişti.

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