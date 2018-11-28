Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

Türkiye’nin en eski yolcu taşımacılığı markalarından Ulusoy konkordato ilan etti.
Logosu ve marka kullanım hakkının 2016’da Ulusoy Ulaşım Petrol’e devreden Ulusoy Seyahat, 2017’de iflasını istemişti. Böylece Ulusoy markası iflastan muaf tutulup yollarda boy göstermeye davam ediyordu. Ulusoy ailesinin bazı üyelerinin marka devrine itirazı nedeniyle açılan dava da halen sürüyor.
Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre markayı kullanan Ulusoy Ulaşım Petrol San. Tic. A.Ş. 23 Kasım’da konkordato istedi. Şirketin başvurusunu değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç ay geçici süre verme kararı aldı ve üç konkordato komiseri atadı.
Pamukkale de konkordato ilan etmişti
1937’de Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy, yılda 3,5 milyon yolcu taşıyor. Geçen ay içinde Türkiye’nin yine köklü bir şehirler arası yolcu taşımacılığı firması olan Pamukkale de konkordato ilan etmişti.
TCDD’nin vagon imalatçısı şirket konkordato talep etti
Kriz yerli akaryakıt dağıtıcısını da vurdu: 70 bayili Çekoil konkordato istedi
Tuvalet kağıdına ‘kriz’ ayarı: Rulo genişledi, kağıt azaldı
Hisseleri Sancaklara devretmişti: Mektebim Okulları’nın kurucusundan konkordato
DSG inşaat konkordato ilan etti: Gerekçe, üçüncü havalimanında uzayan işler
Geri dönüşüm sektörünün öncülerinden Anatolian Pars konkordato ilan etti
Restoran zinciri Lunchbox konkordato talep etti
Sıra dokumaya geldi: Angora Halı da konkordato ilan etti
2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti
Hukuk firmaları ‘krizi fırsata çevirdi’: Yeni meslek ‘konkordato danışmanlığı’
Resmi rakam: Bugüne kadar 356 şirket konkordato ilan etti
Konkordatoyla ertelenen borç miktarı 15 milyar lira
Kriz ‘bereketiyle’ geldi: Üniversitelerde ‘konkordato komiserliği’ programı
Yarım asırlık Saray Halı da dayanamadı: Konkordato ilan etti
Müteahhitten sonra Çamlıca Camii’ne halı yapan firma da konkordato ilan etti
Çamlıca Camii müteahhitinden de konkordato
Emekliler de kredi yapılandırması istedi: İflasımız ekonominin iflası olur
Ayakkabıcılarda konkordatoya devam: Ricardo Colli de mahkemeye başvurdu
‘Ülker kriteri’ tüm piyasaya yayılıyor: Bankalara borçları 24 ay erteleyin tavsiyesi
‘Yeniden yapılandırma’ anlaşması imzalandı: Kriter ‘en az 100 milyon TL’ borç
Hazine ödemeyi yapmadı: 400 bin banka emeklisine bayram ikramiyesi yok
Erdoğan’dan emeklilere: Gençlere ‘eski Türkiye’yi anlatın
Maliyeti 22 milyar: Emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi 7-8 Haziran’da ödenecek
Yeni havalimanına iş yapan Bilin Group’un üç şirketinden konkordato
Konkordato eğitime de sıçradı: Ceren Özel Eğitim Kurumları’na komiser atandı
Kriz otobüste: 56 yıllık Pamukkale’den konkordato
Konkordato züccaciyede: 150 mağazalı Bernardo da mahkemeye başvurdu
‘İlk 500’deki CW Enerji de konkordato ilan etti