‘Kriz’ kaldığı yerden: Erdoğan’ın Almanya’da konuşmak istediği iki salondan ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek G-20 zirvesinin ardından konuşma yapmak istediği iki ayrı şehirdeki salonlardan ret cevabı geldi.

Referandum öncesi Almanya ve Hollanda’nın bakanların toplantı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın iki ülkeye ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

DW’nin aktardığına göre, etkinlik için Dortmund kentindeki Westfallenhalle’ye başvuruda bulunan organizatörler planlanan 9 Temmuz tarihi için salonda farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları olduğu söylenerek geri çevrildi.

Westfallenhalle basın bürosu, olumsuz yanıtın nedeninin salonun müsait olmayışından kaynaklandığını söyledi. Basın bürosu, kendilerine bu konudaki başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Aynı şekilde başvurulan, Oberhausen’daki König-Pilsner-Arena’dan da ret cevabı geldi. Mekan tarafından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmaları nedeniyle salonun kullanılamayacak durumda olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise “Şu ana kadar Türk tarafından bize resmi bir istekte bulunulmadı” açıklamasını yaptı. Berlin’deki Türkiye Büyükelçiliği, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.

‘Muhtemelen kapandı’

Almanya’da daha önce Türk siyasilerin etkinliklerinin organizasyonunu üstlenen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ise Erdoğan’ın yapmak istediği konuşmaların kendileri tarafından organize edilmediği ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

UETD Dortmund şubesi yöneticisi İzzet Bayrak, “Cumhurbaşkanının bölgede bir konuşma yapabilme ihtimalinin şu an için yüzde beş düzeyinde. Westfalenhalle’deki en geniş kapasiteli salonun müsait olmaması nedeniyle konu muhtemelen kapandı” dedi.

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman savunma bakanı, geçen günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmış, Almanya İncirlik’teki askerlerini çekeceğini açıklamıştı.