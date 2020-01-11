Kriz dönemi hariç ilk: ABD’de kadın çalışanların sayısı erkekleri geçti

ABD’de Aralık 2019 verisine göre, tarım dışı sektörlerde yüzde 50.4 ‘e ulaşan kadın istihdamı erkekleri geçti.

Fotoğraf: Reuters

Haziran 2009-Nisan 2010 arası dönem dışında daha önce ABD ekonomisinde görülmeyen bu durum, 2008 yılındaki küresel krizin yarattığı özel koşullar dışarıda bırakıldığında ülke ekonomisinde bir ilk olarak kayda geçti.

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ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam aralık ayında 145 bin ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti ancak artış hızı tarihin en uzun süreli ekonomik genişlemesini devam ettirmeye yetecek gibi duruyor.

Çalışan ücretleri ise bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarken, işsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 3.5 oldu.

İki sektörde 36 bin yeni iş

ABD’de aralıkta geçen aya göre ‘kadın ağırlıklı’ olduğu belirtilen eğitim ve sağlık sektörlerinde 36 bin kişilik istihdam yaratılırken, ‘erkek ağırlıklı’ olduğu belirtilen madencilik ve imalat sektörlerinde 21 bin kişilik iş kaybı yaşandı. Böylelikle toplamda kadın çalışanların sayısı erkekleri geçmiş oldu.

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Kriz döneminde görülmüştü

Daha önce buna benzer bir veri Haziran 2009-Nisan 2010 döneminde de görülmüş olmasına rağmen, bu durum 2008’deki krizin inşaat ve imalat sektörlerini çok ağır şekilde vurmasına bağlanıyor.

Erkek çalışanların sayıca ağırlıkta olduğu bu sektörlerde yoğun iş kaybı yaşanmıştı.

İşgücüne katılımda halen geride

Ülkede kadın istihdamı öne geçmesine rağmen, erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 69.2’yle, yüzde 57.7’de kalan kadınların işgücüne katılım oranının halen önünde.