Kriz devam ederken: Katar savunma bakanı Türkiye’ye geliyor

Körfez ülkelerinin diplomasi ablukasına aldığı Katar’ın savunma bakanı yarın Ankara’ya geliyor.

Savunma Bakanlığı kaynakları Katar Savunma Bakanı’nın yarın Ankara’ya gelerek Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la görüşeceğini belirtti.

Türkiye Katar’da Türk askeri üssü açılmasına ilişkin anlaşmayı geçtiğimiz haftalarda Katar krizinin patlak vermesinin hemen ardından Meclis’ten geçirmiş, geçen hafta da ülkeye 23 askeri personelle beş zırhlı araç göndermişti.

Haziran ayında Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen ve Katar’a 13 maddelik liste sunan Körfez ülkeleri, Türkiye’nin krizi askeri alana çekmeye çalıştığını savunmuştu. Bu nedenle talepler arasında Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Ancak Katar, bu maddeyle birlikte, ülkeyi dış politikadan, uluslararası medya ağına kadar pek çok alanda Körfez çizgisine getirmeyi amaçlayan listedeki hiçbir maddenin yerine getirilmeyeceğini duyurmuştu.

Kriz devam ederken, Katar savunma bakanının Türkiye’ye gelecek olması dikkat çekti.