Kriz çözüldü: Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’nin Mersin adayı

Demokrat Parti (DP), mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ı Mersin’e aday gösterdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Kocamaz, 31 Mart’taki yerel seçimde İYİ Parti’den aday gösterilecekti. Ancak partinin il yönetiminin YSK’ya listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı. İl yönetimi görevden alınmıştı.

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İHA’ya konuşan DP Mersin İl Başkanı Turan Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti büyükşehir belediye başkan adayımızdır” dedi.

Kocamaz ile birlikte Ankara’dan Mersin’e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz’ın YSK’ya başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin’e döner dönmez evrakı il seçim kuruluna teslim edeceğini açıkladı.