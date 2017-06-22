‘Kriz’ büyüyor: Almanya’da konuşmak isteyen Erdoğan’a iki salondan daha ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek G-20 zirvesinin ardından konuşma yapmak istediği iki salondan daha ret yanıtı geldi.

Referandum öncesi Almanya ve Hollanda’nın AKP’li bakanların toplantı yapmasına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın iki ülkeye ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla tırmanmıştı.

Önümüzdeki günlerde Almanya’ya gidecek cumhurbaşkanına, Dortmund ve Oberhausen’deki salonlardan ret yanıtı gelmişti.

DW’nin Alman basınından aktardığına göre, Köln ve Düsseldorf kentlerinden de ret yanıtı geldi.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberine göre Lanxess Arena adlı kapalı salonun müdürü Stefan Löcher, böyle bir istek geldiğini doğrulayarak, “Şu anda Erdoğan’a ayıracak yerimiz yok” dedi.

Düsseldorf’taki ISS-Dome’un sözcüsü Julia Kaballo da 9 Temmuz için Türkiye’den yapılan başvurunun salondaki tadilat çalışmaları nedeniyle kabul edilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili, “Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar… Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir” dedi.

‘Bilgimiz yok’

Almanya’da daha önce Türk siyasilerin etkinliklerinin organizasyonunu üstlenen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ise Erdoğan’ın yapmak istediği konuşmaların kendileri tarafından organize edilmediğini ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyurmuştu.

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman savunma bakanı, geçen günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmış, Almanya İncirlik’teki askerlerini çekeceğini açıklamıştı.