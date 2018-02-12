Kritik ziyaret öncesi ABD’ye açık rest: İlişkiler ya düzelecek ya tamamen kopacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlara ilişkin “Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Reymond McMaster’ın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu hafta Ankara’da hükümet yetkilileriyle görüşüp Suriye eksenli yaşanan sorunların çözümü için temaslarda bulunacak.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson’ın ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “ABD’den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD’den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson’dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak.”