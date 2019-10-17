Kritik zirvenin ardından | Pence: Ateşkeste anlaştık, Türkiye harekatı durduracak

Ankara’da üst düzey ABD heyetiyle gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Fotoğraf: Reuters

Trump şu tweeti attı: “Türkiye’den haberler harika? Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtarılacak.”

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Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

İkinci açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den geldi: “Suriye’de ateşkes için anlaştık. Türkiye harekatı durduracak.“

Pence, Türkiye ile YPG’nin ‘güvenli bölge’den çekilmesi için anlaştıklarını, YPG’nin 120 saat içinde söz konusu 20 millik (yaklaşık 30 kilometre) bölgeden çekileceğini söyledi. Ateşkesin beş gün süreceğini belirten Pence, Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını ve var olan yaptırımların geri çekileceğini kaydetti. Çekilme tamamlandıktan sonra Türkiye’nin harekatı tamamlayacağını açıkladı.

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Mike Pence, Demokratik Suriye Güçlerinin (DSG) ile temas halinde olduklarını ve bu bölgeden çekilmeye başlayacakları konusunda güvence verdiklerini, hatta çekilmenin başladığını söyledi.

Pence, bölgede uzun vadeli ‘tampon bölge’ oluşturulacağını da belirtti.

Yaptırımlar konusundaki soruları yanıtlayan Pence, kalıcı ateşkes ortaya konduktan sonra ABD Türkiye’ye son dönemde getirilmiş yaptırımların kaldırılacağını söyledi. Pence, Halkbank konusunun, ABD’de hukuki süreçte olan bir konu olduğunu belirterek görüşmede bu konunun ele alınmadığını ifade etti.

4 saat 20 dakika görüşüldü

İlk görüşme Erdoğan ile Pence arasında yapıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Pence başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Bu görüşme de 2 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmede Türk heyetinde Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer aldı.

Amerikan heyetinde ise Pence’in yanısıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulundu.

Mektubun ardından ilk doğrudan temas

Türkiye, geçen hafta Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürürken, ABD’den ‘ateşkes’ çağrıları yapılmıştı.

Son olarak da ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a hitaben diplomatik dilin dışına çıkan bir üslupla yazdığı ve askeri harekata karşı çıktığı mektup basına sızdırılmıştı.