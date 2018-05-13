Kritik karar bekleniyor: Yunanistan’da bir ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha eve nakledildi

Yunanistan’ın iltica hakkı tanıdığı ‘FETÖ’ şüphelisi karakoldan çıkarılarak eve götürüldü.

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti.

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Yunanistan, ilk olarak yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştı. Geçen günlerde de Ahmet Güzel isimli askere iltica hakkı tanınmıştı.

Diğer askerle birlikte

AA’nın Yunan Kathimerini gazetesinden aktardığına göre Ahmet Güzel, geçen perşembe günü, tutulduğu karakoldan çıkarılacak Özkaynakçı’nın kaldığı eve götürüldü.

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Güzel’in transferinde sıkı güvenlik önlemi alındığı bildirildi.

Kritik karar bekleniyor

Daha önce 2017’nin sonunda iltica talebi kabul edilen Özkaynakçı kısa bir süre serbest kalmış, Yunan hükümetinin kararın dondurulmasına yönelik talebi üzerine asker yeniden gözetim altına alınmıştı.

Yunan hükümeti Özkaynakçı’ya verilen iltica hakkının iptalini talep etmişti. Davanın görüşüldüğü Danıştay, Özkaynakçı’nın geçen ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Yunan hükümeti benzer şekilde Güzel’in iltica talebine de itirazda bulunmuştu.

Yunan hükümetinin iltica hakkının iptaline yönelik itirazını görüşen Danıştay Genel Kurulu’nun ise bu ay içerisinde vermesi bekleniyor.

Yunan yasalarına göre 18 aylık gözaltı süresi dolacak olan şüphelilerin bu ay sonunda serbest kalmaları mümkün olacak.