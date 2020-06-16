Kritik eşik 2 bin: Vaka sayısındaki artış kısıtlamaları getirebilir

Corona virüsü salgınında ‘normalleşme’ döneminde gevşetilen önlemlerin, günlük vaka sayısının 2 bini aşması durumunda kısmen yeniden alınabileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Salgında aktif vaka sayısının azalmasıyla, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmişti. Ancak son birkaç gündür, uzun süredir 1000’in altında olan günlük vaka sayısı bu eşiği geçmiş, 1500’lere kadar çıkmıştı.

Reklam

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, hükümetin değerlendirme toplantılarında, Bilim Kurulu’nun önerileri de alınarak yeni önlemlerin getirileceği konuşuldu. Son sekiz gündür vaka sayısındaki gerilemenin kesilerek arttığına dikkat çekildi.

Günlük vaka sayısının 2 bini aşması halinde kent bazında yine hafta sonu yasakları, kalabalık etkinliklerin yasaklanması, maske takmayana para cezası, park ve piknik kısıtlaması önlemlerin alınabileceği kaydedildi.