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Yaramazlara biraz batar!

Kritik Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde ‘Soçi Mutabakatı’ teyit edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmede, ‘Soçi Mutabakatı’na bağlılığın’ karşılıklı olarak teyit edildiği bildirilirken, görüşme hakkında her iki taraftan henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatı’nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alındı.

Görüşme hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili ‘yeni bir anlaşma’ ihtimalinden bahsetmedi.

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