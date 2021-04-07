Kripto yatırımda rekor seviye: İlk ikide bitcoin ve ethereum

Kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolarla rekor seviyeyi gördü.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolar giriş yapılmıştı.

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Rakamlar, kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor.

Dijital para yöneticisi Coinshares’in verilerine göre ilk çeyrekte kripto yatırımları, artışın yüzde 240 olduğu dördüncü çeyreğe kıyasla yavaşladı. Ancak raporda, bunun ‘çeyreklik büyüme oranları oldukça değişken olma eğiliminde olduğundan yavaşlama trendinin göstergesi’ olmadığı belirtildi.

Kripto para sektörünün piyasa değeri pazartesi günü 2 trilyon dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bitcoinin piyasa değeri 1 trilyon dolardan fazla.

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İlk çeyrekte 3.5 milyar dolarla en fazla para girişi bitcoine yapılırken, bitcoini 765 milyon dolar ile ethereum izledi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi bitcoin, mart ayı ortasında 61 bin 781 dolarla rekor seviyeye ulaştı ancak o zamandan beri dar aralıkta işlem görüyor.

Türkiye’de de TL’nin sert değer kaybetmesi, ilginin zaten yoğun seyrettiği kripto para işlemlerini artırdı. Neredeyse dört kat artan işlem hacmi sadece mart ayında 30 milyar dolara yaklaştı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı da kripto parayla ilgili bazı çalışmalar yürütüyor.