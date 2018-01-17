Kripto paralarda sert düşüş: ‘Bütün yatırımınızı kaybetmeye hazır olun’

Dünya piyasalarının en popüler 10 kripto para biriminde bir gün içinde yüzde 40’lara varan değer kayıpları gözlendi.
Değer düşüşü, dijital para birimlerinin işlem gördüğü en büyük üçüncü piyasa Güney Kore’de hükümetin dijital paraların ticaretini yasaklayabileceğini açıklamasının ardından başladı.
Bitcoin yüzde 25 düşüşle 13 bin dolar seviyesinden 11 bin dolar civarına indi. Değer kaybı Ripple’da yüzde 40, Ethereum’da yüzde 31’i buldu.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre ETX Capital şirketinin kıdemli piyasa analisti Neil Wilson Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD’nin dijital para piyasasına düzenleme getirme üzerine çalıştığını hatırlatarak, dijital paraların yükselişinin sonunun gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA) başkanı Steven Maijoor, “Yatırımcılar bütün paralarını kaybetmeye hazır olsun” dedi.
Forex.com sitesinden piyasa analisti Fawad Razaqzada da, “Kripto paralardan oluşan bir kan gölü oluştu” diye yazdı.
Bakanlık halkı uyardı, Bitcoin’lerin ‘zararlarını’ saymakla bitiremedi
Merrill Lynch’e göre Bitcoin’in en fazla işlem gördüğü piyasa yatırıma uygun değil
Diyanet, Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti
Kriptopara piyasası yılı artışla kapatıyor: Bitcoin son 24 saatte yüzde beş arttı
Bakana göre Bitcoin ‘global saadet zinciri’: Bir anlamının olmadığını düşünüyorum
AKP’nin ‘Bitcoin’ raporu: El konulması çok zor
Kripto para piyasası bir günde yüzde 2.5 büyüdü, Bitcoin 17 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin bu kez güldürmedi: Üç günde yüzde 20 değer kaybı
Bitcoin’in yükselişini tahmin eden yatırım uzmanı: Fiyatın yükselmesi kaçınılmaz
Gerekçe ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘para aklama’: AB’den Bitcoin’e katı kurallar
İngiltere’den Bitcoin uyarısı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun
IŞİD’e Bitcoin göndermekle suçlanan kadın için 50 yıl hapis istendi
Kime inanalım?: Bitcoin, ekonominin başına göre ‘balon’, başdanışmana göre ‘devrim’
Başbakan yardımcısı Şimşek uyardı: Bitcoin fiyatı aniden çöküşe geçebilir
Diyanet ‘fetvayı verdi’: Sanal para birimleri Bitcoin ve Ethereum ‘caiz’ değil
‘İlk sanal gasp operasyonu’nda 11 milyon liralık Bitcoin çalan çete yakalandı
Bitcoin’le Kanada ve İngiltere’den uyuşturucu siparişi veren iki kişi tutuklandı
Hollanda yargısı uyardı: Bitcoin’le kara para aklanabilir
Takı merasiminin böylesi: Damadın arkadaşından damada Bitcoin’den 30 dolar
JPMorgan Chase CEO’su ‘Bitcoin’e karşı: Dolandırıcılık, bir gün patlayacak
Sanal para birimi Bitcoin altını da geçti
Ne dolar ne de avro: Yılın en çok kazandıran ‘yatırım aracı’ sanal para Bitcoin