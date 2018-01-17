Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kripto paralarda sert düşüş: ‘Bütün yatırımınızı kaybetmeye hazır olun’

Share19
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 20

 

Dünya piyasalarının en popüler 10 kripto para biriminde bir gün içinde yüzde 40’lara varan değer kayıpları gözlendi.

Fotoğraf: Reuters

Değer düşüşü, dijital para birimlerinin işlem gördüğü en büyük üçüncü piyasa Güney Kore’de hükümetin dijital paraların ticaretini yasaklayabileceğini açıklamasının ardından başladı.

Reklam

Bitcoin yüzde 25 düşüşle 13 bin dolar seviyesinden 11 bin dolar civarına indi. Değer kaybı Ripple’da yüzde 40, Ethereum’da yüzde 31’i buldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ETX Capital şirketinin kıdemli piyasa analisti Neil Wilson Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD’nin dijital para piyasasına düzenleme getirme üzerine çalıştığını hatırlatarak, dijital paraların yükselişinin sonunun gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA) başkanı Steven Maijoor, “Yatırımcılar bütün paralarını kaybetmeye hazır olsun” dedi

Forex.com sitesinden piyasa analisti Fawad Razaqzada da, “Kripto paralardan oluşan bir kan gölü oluştu” diye yazdı.

Bakanlık halkı uyardı, Bitcoin’lerin ‘zararlarını’ saymakla bitiremedi

Merrill Lynch’e göre Bitcoin’in en fazla işlem gördüğü piyasa yatırıma uygun değil

Diyanet, Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti

Kriptopara piyasası yılı artışla kapatıyor: Bitcoin son 24 saatte yüzde beş arttı

Bakana göre Bitcoin ‘global saadet zinciri’: Bir anlamının olmadığını düşünüyorum

AKP’nin ‘Bitcoin’ raporu: El konulması çok zor

Kripto para piyasası bir günde yüzde 2.5 büyüdü, Bitcoin 17 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin bu kez güldürmedi: Üç günde yüzde 20 değer kaybı

Bitcoin’in yükselişini tahmin eden yatırım uzmanı: Fiyatın yükselmesi kaçınılmaz

Gerekçe ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘para aklama’: AB’den Bitcoin’e katı kurallar

İngiltere’den Bitcoin uyarısı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

IŞİD’e Bitcoin göndermekle suçlanan kadın için 50 yıl hapis istendi

Kime inanalım?: Bitcoin, ekonominin başına göre ‘balon’, başdanışmana göre ‘devrim’

Başbakan yardımcısı Şimşek uyardı: Bitcoin fiyatı aniden çöküşe geçebilir

Diyanet ‘fetvayı verdi’: Sanal para birimleri Bitcoin ve Ethereum ‘caiz’ değil

‘İlk sanal gasp operasyonu’nda 11 milyon liralık Bitcoin çalan çete yakalandı

Bitcoin’le Kanada ve İngiltere’den uyuşturucu siparişi veren iki kişi tutuklandı

Hollanda yargısı uyardı: Bitcoin’le kara para aklanabilir

Takı merasiminin böylesi: Damadın arkadaşından damada Bitcoin’den 30 dolar

JPMorgan Chase CEO’su ‘Bitcoin’e karşı: Dolandırıcılık, bir gün patlayacak

Sanal para birimi Bitcoin altını da geçti

Ne dolar ne de avro: Yılın en çok kazandıran ‘yatırım aracı’ sanal para Bitcoin

 

 

Share19
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 20

SON HABERLER

‘Kayıp 700 bin avro’ davasında karar çıktı: Altı polise adli para cezası

Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...