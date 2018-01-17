Kripto paralarda sert düşüş: ‘Bütün yatırımınızı kaybetmeye hazır olun’

Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.