Kreşte iki yaşındaki çocuğu döven öğretmen tutuklandı

Düzce’de özel kreşte iki yaşındaki öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Karahacımusa Mahallesi’nde bir kreşte çalışan öğretmen Yeliz Keskinli, 4 Şubat’ta kreşte ilk gününü geçiren iki yaşındaki E.T.’ye birden fazla kez tokat attı. İlk gün olduğu için kreşte kalan E.T.’nin babası Selçuk T. de güvenlik kamerasından öğretmenin çocuğunu darp ettiğini gördü, müdahale etti.

Reklam

Selçuk T., kreşe giden eşiyle birlikte karakolda Keskinli’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öğretmenin, daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Ancak önceki şiddet olayının aynı kreşte meydana gelip gelmediği bilinmiyor.

Yazılı açıklama yayınlayan valilik, Keskinli’nin çalışma izninin iptal edildiğini belirterek kreşin sorumluluğuna dair idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.