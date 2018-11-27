Kreşte dayağa 3 bin lira ceza çıktı, o da ertelendi

Ankara’da özel bir kreşte üç yaşındaki çocuğu döven öğretmene ertelemeli olarak 3 bin lira para cezası verildi.

Etimesgut ilçesindeki özel bir kreşte Nurdan Ş. isimli öğretmen, üç yaşındaki N.O.E.’ye tokat atmıştı.

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Ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında Ankara 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açılmıştı.

Mahkemede savunma yapan öğretmen, astım hastası olduğunu, olay günü krize girdiğini, ilaçlarını kullanmadığını ifade etti.

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Nurdan Ş., “Akabinde çocukların oyuncağı kafama geldi ve sonrasında çocuklar oyuncakları almak için didişirken onların bulunduğu yere doğru giderek anlık bir refleks gösterdim” dedi.

Öğretmen, çocuğa hafifçe vurduğunu iddia ederek pişman olunca çocuğa sarıldığını dile getirdi.

Mahkeme, Nurdan Ş.’ye 150 gün karşılığı 3 bin lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması ertelendi.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen idari soruşturma kapsamında ‘kınama’ cezası verilen öğretmen Nurdan Ş., okuldaki görevinden de uzaklaştırıldı.

Baba Eren Emre E., okul yönetiminin olayı kapatmaya çalıştığını belirterek yönetim hakkında hiçbir işlem yapılmamasını eleştirdi.