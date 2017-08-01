Kreşte çocuğu şiddete uğrayan anne: ‘Biz böyle terbiye veriyoruz’ dediler

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Sakarya’da özel bir kreşte 2.5 yaşındaki kızına uygulanan şiddetin ses kaydı, kreşteki bir öğretmen tarafından anne Neslihan Gökmen’e ulaştırıldı.

Kızının yüzünün sıkıldığını ve kolunda morluklar oluştuğunu söyleyen Gökmen, çocukların ceza olarak odaya kapatıldığını anlattı.

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Gökmen, kızını dört ay önce kreşe vermişti.

‘Seni çöpe atarım, seni buralara kilitlerim’

Ses kaydında kızının çığlıklar atıp yardım istediğinin duyulduğunu belirten anne, kızının daha önce kreşle ilgili şikayetlerde bulunduğunu ancak inanmadığını söyledi.

Gökmen şöyle devam etti: “Bu şikayetler, darp, kızma, bağırma gibi şikayetlerdi. ‘Seni çöpe atarım, seni buralara kilitlerim’ gibi şeylerdi. Çocuğumun psikolojisi altüst oldu. Ben çocuğumu oradan aldıktan sonra vicdanlı bir anne bana ulaştı. Ses kaydı çekmiş, çocuğum oradan bağırıyor ‘Ne olur, çok üşüyorum. Beni buradan çıkarın kilitli kaldım’ diye. Kilitleyip ceza vermişler. Bu havada nasıl üşür çocuk bilmiyorum, benim çocuğum ısıyı da soğuğu da çok iyi ayıran bir çocuk. Son zamanlarda yıpranmış bir şekildeydi, öğretmen ismi duyunca çılgına dönüyordu.”

‘Biz böyle terbiye veriyoruz’

“Yüzünü sıkmışlar. Kolunun üzerinde morluklar vardı, sıkmışlar. Odaya kilitlemişler, ceza vermişler” diyen anne, bunu sorduğunda kreş yönetiminden, “Uyku uyumuyor diye ceza verdik, biz böyle terbiye veriyoruz” yanıtını aldığını söyledi.

Ulaşabildiği tüm ailelerle ses kaydını paylaştığını kaydeden Gökmen, diğer çocukların da benzer şikayette bulunduklarını ancak ailelerin ciddiye almadıklarını anlattı.

‘Görüntüleri izlemeye cesaretim yok’

Gökmen şöyle devam etti: “Polisler kreşten görüntüleri almış. İzlemeye içim elvermiyor. Zaten mahvoluyorum, kendimden geçiyorum. Görüntüleri izlemeye cesaretim yok. Cezalarını çekene kadar her yere şikayetlerim devam edecek. Bunlar vahşi insanlar, bizim bakmaya kıyamadığımız çocuklarımıza onlar vahşice şiddet uyguluyorlar. Buradan herkese sesleniyorum, bugün benim çocuğuma oluyor, yarın başkalarınınkine daha kötüsü olabilir.”

Soruşturma başlatıldı

Kreş sahipleri Z.G ve E.G hakkında polis soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı.