Kreş sahibi suçlamaları reddetti: Alperen’in ölümünün sorumlusu öğretmenler

İzmir’de kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili tutuklanan kreş sahibi Yurdagül İşgören suçlamaları kabul etmezken, “Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir” dedi.

Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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Servisin şoförü Tamer İşgören ve kreşin sahibi eşi Yurdagül İşgören tutuklanırken, servis rehberi serbest bırakılmıştı. Ayrıca kreş müdürü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Okul yönetimi, polise verdikleri ilk ifadelerinde Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu, uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söylemişti.

Alperen öğretmenleri, çocuğun ölümüyle ilgili gerçekleri anlatmamaları yönünde okul yönetiminden baskı gördüklerini öne sürmüştü.

‘Üzüntüyü anlatmama kelimeler yetmez’

Kreş sahibi Yurdagül İşgören savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İşgören şöyle konuştu: “Ben ticaret yapıyorum. Okul Müdürü Bekir Gül’dür. O şu anda Kıbrıs’ta tatilde. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir. Okulun işleriyle onlar ilgilenir. Olayda ihmal olduğu doğrudur. Yoklama yapılması gerekiyordu. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yapılmamış. Alperen’in ölümünden duyduğum üzüntüyü anlatmama kelimeler yetmez.”

Kreşteki kamera kayıtlarının değiştirilmesiyle ilgili soruya, “Kayıtları veliler olayı duymasın diye değiştirdim. Kayıt cihazını da eve götürdüm. Zaten polise cihazı kendim verdim” yanıtını veren İşgören, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘suç delillerini karartmaya çalışmak’ suçlarından tutuklandı.