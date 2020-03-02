Kremlin’e yakın gazeteci: Erdoğan tehlikeli bir macerada, Putin’in sabrı sınırlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus gazeteci, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan tehlikeli bir macerada, Putin’in sabrı sınırlı” dedi.

Erdoğan ve Putin’in 5 Mart’ta Moskova’da bir araya gelmesi planlanıyor. Zirvede, İdlib nedeniyle krizin eşiğine gelen iki ülke ilişkileri için ‘çıkış yolu’ aranması bekleniyor. Heyetler arası görüşmelerde somut ilerleme kaydedilememişti.

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turkrus.com’un haberine göre zirve öncesi gazeteci Dmitri Kiselyov’un yorumu Moskova’nın bakışını ortaya koydu. Kremlin’e en yakın gazetecilerin başında gelen Kiselyov, Erdoğan’ı ‘tehlikeli bir maceraya girmek’le eleştirirken, ‘Putin’in sabrının sınırı olduğunu’ söyledi.

Kiselyov şöyle devam etti:

“Görüşme arifesinde Erdoğan’ın elverişli bir atmosfer hazırlamaya dikkat etmediğine dair izlenim var. Avrupa ve Arap dünyası ile ilişkileri bozuk, Libya’ya müdahil, Suriye ordusuna karşı askeri operasyon başlatan, İran’ın görüşlerini dikkate almayan, NATO’dan sadece sempati sözleri duyan Türkiye’nin cumhurbaşkanı, intikam peşindeki ABD’nin zevkle iteklediği tahlikeli bir maceraya atılıyor.

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Uçağımızı düşürdükten sonra dilenen özürle tekrar kazanılan ilişkilerde Erdoğan hata üstüne hata yapıyor. Özensizliği ve yeni niyetleri anlaşılır değil.

‘Rusya’nın buna rağmen kendini tuttuğunu, Erdoğan’a şans verdiğini’ savunan Kiselyov, “Ama Kremlin’in sabrının bir sınırı olduğu anlaşılır bir şey. Putin’in hiç sevmediği şeyler ise sözde durmamak, daha da beteri samimiyetsizlik” dedi.